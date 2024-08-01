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Запрет на проезд большегрузов через Волжскую ГЭС продлили до 1 сентября

На мосту через плотину продолжаются предупредительно-ремонтные работы на пролетных строениях.

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области продлил до 1 сентября запрет на проезд грузовых автомашин через Волжскую ГЭС. Такое решение вызвано необходимостью проведения внеплановых работ по ремонту моста и профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения неустранимых дефектов.

Доступным альтернативным вариантом для водителей большегрузных транспортных средств остается мост через Волгу, который соединяет региональный центр с Краснослободском. Однако из-за существующих ограничений грузовикам разрешено ездить по нему только в период с 22.00 до 7.00.