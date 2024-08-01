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Знаменитый голливудский актер рассказал, что ему особенно понравилось в Астане

Знаменитый голливудский актер Мадс Миккельсен стал специальным гостем фестиваля ComicCon в Астане. Звезда «Ганнибала» и «Доктора Стрэнджа» поделился, что ему особенно понравилось в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как рассказали в пресс-службе столичного акимата, Мадс Миккельсен признался, что хоть и не слишком хорошо знает Астану, но город ему очень понравился.

«Я пока не могу сказать, что очень хорошо знаю Астану, так как я здесь всего 30 часов. Но с уверенностью могу сказать, что город очень красивый. Особенно понравилась ваша еда, она очень вкусная. Я съел много мяса, что даже не могу сказать, сколько я его съел, оно фантастическое. Поскольку мы из Дании, знаем Астану по вело команде. Когда мы ездили в тур де Франс, ваша вело команда была знаменита. И просто было бы чудесно приехать и посмотреть на их велогонку. Я не просто хочу смотреть на игры кочевников. Я хотел бы быть их частью и ездить на коне с птицей на руках».

сказал актер.