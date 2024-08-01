В центре Челябинска ограничат движение из-за благотворительного забега и Дня ВДВ

Завтра, второго августа, в южноуральской столице пройдет несколько мероприятий, из-за которых в центре города изменится схема движения общественного транспорта.
Речь идет о трамвая № 3, 5, 7, 16, а также автобусе № 18. Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», в связи с празднованием Дня ВДВ и Дня железнодорожников движение транспорта будет ограничено на несколько отрезков времени.
Так, утром 2 августа автомобилисты не смогут проехать на участке улицы Цвиллинга от Коммуны до проспекта Ленина с 11:00 до 11:20. Второе перекрытие движения запланировано вечером — с 18:30 до 21:30 будет закрыт участок улицы Цвиллинга от Орджоникидзе до Лазаретной, а также улицы Евтеева и Перовской. Известно, что в это время пройдет благотворительный забег.
В это время автобус № 18 пустят в объезд по улицам Карла Маркса и Свободы. Скорректируют и маршруты трамваев: № 3 пройдет по следующей схеме «Депо № 2 — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС», № 5 проедет по маршруту «ЧЭМК — Горького — Карла Маркса — Труда — Горького — ЧЭМК», № 7 пустят по «ЧГРЭС — Российская — Труда — Карла Маркса — Труда —ЧГРЭС», а № 16 — «Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС».