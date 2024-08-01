В центре Челябинска ограничат движение из-за благотворительного забега и Дня ВДВ

Так, утром 2 августа автомобилисты не смогут проехать на участке улицы Цвиллинга от Коммуны до проспекта Ленина с 11:00 до 11:20. Второе перекрытие движения запланировано вечером — с 18:30 до 21:30 будет закрыт участок улицы Цвиллинга от Орджоникидзе до Лазаретной, а также улицы Евтеева и Перовской. Известно, что в это время пройдет благотворительный забег.