Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела «Аскольда и Дира»

Глава Следственного комитета России поручил доложить ему о ходе и расследовании уголовного дела о нарушении правил безопасности при организации отдыха детей в лагере «Аскольд и Дир» на острове Аскольд в Приморье. Его завело 31 июля следственное управление СК России по информации СМИ, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на ведомство.
Напомним, 31 июля в СМИ Приморья распространилась информация о невыносимых условиях проживания детей в историческом научно-краеведческом лагере «Аскольд и Дир», смена в котором проводится на острове Аскольд. Детей везли на остров по морю без спасательных жилетов, заселили в поврежденные домики с отсутствием горячей воды и влажными матрасами. Их также заставляли самостоятельно готовить жилье к заселению и даже мыть загаженные туалеты. Мало того, дети жаловались, что им не всем даже хватало еды. При этом воспитатели очень грубо общались с детьми.
В тот же день на остров отправились сотрудники прокуратуры и следственного комитета. Следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Выяснилось, что лагерь работал без всяких разрешений и согласований и даже после прямого предупреждения прокуратуры о недопустимости проведения его на острове Аскольд.