Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела «Аскольда и Дира»

Напомним, 31 июля в СМИ Приморья распространилась информация о невыносимых условиях проживания детей в историческом научно-краеведческом лагере «Аскольд и Дир», смена в котором проводится на острове Аскольд. Детей везли на остров по морю без спасательных жилетов, заселили в поврежденные домики с отсутствием горячей воды и влажными матрасами. Их также заставляли самостоятельно готовить жилье к заселению и даже мыть загаженные туалеты. Мало того, дети жаловались, что им не всем даже хватало еды. При этом воспитатели очень грубо общались с детьми.