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Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела «Аскольда и Дира»

Главе СК России доложат о расследовании нарушений при отдыхе детей в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России поручил доложить ему о ходе и расследовании уголовного дела о нарушении правил безопасности при организации отдыха детей в лагере «Аскольд и Дир» на острове Аскольд в Приморье. Его завело 31 июля следственное управление СК России по информации СМИ, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на ведомство.

Напомним, 31 июля в СМИ Приморья распространилась информация о невыносимых условиях проживания детей в историческом научно-краеведческом лагере «Аскольд и Дир», смена в котором проводится на острове Аскольд. Детей везли на остров по морю без спасательных жилетов, заселили в поврежденные домики с отсутствием горячей воды и влажными матрасами. Их также заставляли самостоятельно готовить жилье к заселению и даже мыть загаженные туалеты. Мало того, дети жаловались, что им не всем даже хватало еды. При этом воспитатели очень грубо общались с детьми.

В тот же день на остров отправились сотрудники прокуратуры и следственного комитета. Следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Выяснилось, что лагерь работал без всяких разрешений и согласований и даже после прямого предупреждения прокуратуры о недопустимости проведения его на острове Аскольд.

СК