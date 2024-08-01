Музей авиатехники откроется в новом месте под Минском

На выставке можно будет увидеть и два Як-40, один из которых тоже использовался для перевозки высокопоставленных чиновников. Кроме того, в экспозиции есть Су-24М, Ил-18 В, Ан-12Б, Ту-134А, Ан-26ЛЛ и другие образцы самолетов и вертолетов, как гражданских, так и военных.