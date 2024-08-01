Музей авиатехники откроется в новом месте под Минском

«В музее будут представлены более 40 моделей техники. Среди них планеры, аэробусы, истребители, бомбардировщики и другие пассажирские и военные самолеты. Некоторые из них удастся детально рассмотреть не только снаружи, но и внутри», — цитирует агентство «Минск-Новости» представителя ДОСААФ.
Также при аэроклубе будет работать и центр патриотического воспитания молодежи.
Ранее музей авиатехники располагался на аэродроме в Боровой, но затем это место решили застроить жильем, и в 2017 году начался постепенный переезд экспозиции. Для этого нужно было разобрать все образцы авиасудов, перевезти, а затем собрать на новом месте. Кроме того, была проведена реставрация. К примеру, обновили истребитель МиГ-29.
История музея началась в 2001 году, когда в Боровой выставили четыре экспоната, а в 2009-м было уже 25 самолетов и вертолетов. В том же году экспозицию открыли для всех желающих. Она работала до 2023 года, несмотря на переезд части выставки.
Ранее в экспозиции в Липках добавился примечательный экспонат — списанный Ту-154М, на котором ранее летало высшее руководство страны, в том числе президент Беларуси Александр Лукашенко.
На выставке можно будет увидеть и два Як-40, один из которых тоже использовался для перевозки высокопоставленных чиновников. Кроме того, в экспозиции есть Су-24М, Ил-18 В, Ан-12Б, Ту-134А, Ан-26ЛЛ и другие образцы самолетов и вертолетов, как гражданских, так и военных.