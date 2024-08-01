Кому противопоказаны помидоры, рассказала диетолог

«В них много щавелевой кислоты, раздражающей слизистую ЖКТ, отсюда усиление болей. При мочекаменной болезни, особенно при наличии камней, щавелевая кислота кристаллизуется в почках и усугубляет состояние. И конечно, при аллергии на томаты их ни в коем случае нельзя есть».