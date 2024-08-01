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Кому противопоказаны помидоры, рассказала диетолог

Помидоры можно есть не всем людям — кому-то они совершенно противопоказаны. Об этом заявила диетолог Алена Барредо, сообщает Zakon.kz.

Источник: рixabay

Томаты, например, противопоказаны при подагре и нарушении белкового обмена. Они содержат много пуриновых и пиримидиновых оснований, которые повышают уровень мочевой кислоты в организме, что приводит к обострению подагры и боли в суставах.

«Также в томатах много лектина — вещества, стимулирующего хронические воспаления. Поэтому при проблемах с кишечником от помидоров лучше отказаться, а также при синдроме раздраженной кишки или неспецифическом язвенном колите».

рассказала диетолог NEWS.ru.

Диетолог также отметила, что при хронических аутоиммунных патологиях, например аутоиммунном тиреоидите или ревматоидном артрите, употребление помидоров лучше ограничить из-за того же лектина, провоцирующего воспалительные процессы в организме.

Помидоры также противопоказаны людям с проблемами желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): обострения гастрита, воспаления двенадцатиперстной кишки, язва желудка.

«В них много щавелевой кислоты, раздражающей слизистую ЖКТ, отсюда усиление болей. При мочекаменной болезни, особенно при наличии камней, щавелевая кислота кристаллизуется в почках и усугубляет состояние. И конечно, при аллергии на томаты их ни в коем случае нельзя есть».

добавила Барредо.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

здоровье