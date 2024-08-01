В Прикамье замечена яхта председателя правления «Газпрома»

Яхта «Штандарт» — пассажирское судно высокого класса с возможностью совершать рейсы по рекам и в море. Четырехпалубный дизель-электроход предназначен для путешествий по внутренним водным путям. Его длина составляет 95 м, ширина — 13,8 м. На «Штандарте» есть ресторан, спортивно-оздоровительный и SPA-комплекс, вертолетная площадка. Судно зарегистрировано в Санкт-Петербурге.