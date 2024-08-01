Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье замечена яхта председателя правления «Газпрома»

Жители города Чайковского заметили на речном вокзале пришвартовавшуюся яхту «Штандарт». Как сообщает Ura.ru, судно может принадлежать председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру.

Источник: Коммерсантъ

Отмечается также, что ранее яхту видели в соседнем городе Сарапуле, а затем на туристических локациях Кинешмы и Костромы.

Яхта «Штандарт» — пассажирское судно высокого класса с возможностью совершать рейсы по рекам и в море. Четырехпалубный дизель-электроход предназначен для путешествий по внутренним водным путям. Его длина составляет 95 м, ширина — 13,8 м. На «Штандарте» есть ресторан, спортивно-оздоровительный и SPA-комплекс, вертолетная площадка. Судно зарегистрировано в Санкт-Петербурге.

Источник в местном «Газпроме» сообщил «Ъ-Прикамье», что в пермских структурах компании нет никакой информации о гостях замеченного судна.