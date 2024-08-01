Жителям Краснодара рассказали, как получить бесплатную путевку в санаторий ребенку

Отдохнуть по этой программе можно в осенний период, подав документы в любом отделении МФЦ или в управлении по вопросам семьи и детства по адресу: ул. Кузнечная, 4, каб.402.



Дети проведут 21 день в многопрофильных здравницах, где им будет обеспечено проживание, питание, лечение и организован досуг. Однако, трансфер до места отдыха и обратно родители должны организовать самостоятельно.



Для получения путевки одному из родителей необходимо предоставить следующие документы:



— копия паспорта с регистрацией в Краснодарском крае (или форма № 3 о временном пребывании);

— копия свидетельства о рождении ребенка с отметкой о гражданстве;

— копия паспорта ребенка с отметкой о регистрации на территории региона;

— справка из поликлиники по форме 070/У;

— СНИЛС заявителя и ребенка.



Также потребуется предъявить оригиналы всех документов.



Для получения подробной информации можно обратиться в управление по вопросам семьи и детства по телефону (861) 277−30−88 или на их официальном сайте.