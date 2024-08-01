Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Краснодара рассказали, как получить бесплатную путевку в санаторий ребенку

Жители Краснодара могут отправить своих детей бесплатно отдохнуть и поправить здоровье в санаториях на побережье Азовского и Черного морей. Путевки предоставляются по краевой программе «Дети Кубани» для детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Отдохнуть по этой программе можно в осенний период, подав документы в любом отделении МФЦ или в управлении по вопросам семьи и детства по адресу: ул. Кузнечная, 4, каб.402.

Дети проведут 21 день в многопрофильных здравницах, где им будет обеспечено проживание, питание, лечение и организован досуг. Однако, трансфер до места отдыха и обратно родители должны организовать самостоятельно.

Для получения путевки одному из родителей необходимо предоставить следующие документы:

— копия паспорта с регистрацией в Краснодарском крае (или форма № 3 о временном пребывании);
— копия свидетельства о рождении ребенка с отметкой о гражданстве;
— копия паспорта ребенка с отметкой о регистрации на территории региона;
— справка из поликлиники по форме 070/У;
— СНИЛС заявителя и ребенка.

Также потребуется предъявить оригиналы всех документов.

Для получения подробной информации можно обратиться в управление по вопросам семьи и детства по телефону (861) 277−30−88 или на их официальном сайте.