Отдохнуть по этой программе можно в осенний период, подав документы в любом отделении МФЦ или в управлении по вопросам семьи и детства по адресу: ул. Кузнечная, 4, каб.402.
Дети проведут 21 день в многопрофильных здравницах, где им будет обеспечено проживание, питание, лечение и организован досуг. Однако, трансфер до места отдыха и обратно родители должны организовать самостоятельно.
Для получения путевки одному из родителей необходимо предоставить следующие документы:
— копия паспорта с регистрацией в Краснодарском крае (или форма № 3 о временном пребывании);
— копия свидетельства о рождении ребенка с отметкой о гражданстве;
— копия паспорта ребенка с отметкой о регистрации на территории региона;
— справка из поликлиники по форме 070/У;
— СНИЛС заявителя и ребенка.
Также потребуется предъявить оригиналы всех документов.
Для получения подробной информации можно обратиться в управление по вопросам семьи и детства по телефону (861) 277−30−88 или на их официальном сайте.
Жителям Краснодара рассказали, как получить бесплатную путевку в санаторий ребенку
Жители Краснодара могут отправить своих детей бесплатно отдохнуть и поправить здоровье в санаториях на побережье Азовского и Черного морей. Путевки предоставляются по краевой программе «Дети Кубани» для детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно.
Отдохнуть по этой программе можно в осенний период, подав документы в любом отделении МФЦ или в управлении по вопросам семьи и детства по адресу: ул. Кузнечная, 4, каб.402.