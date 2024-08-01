Когда от грозы можно прятаться в авто? В МЧС рассказали, как выжить в ураган

— На ровном месте ураган, ливень и гроза не возникают, им предшествуют определенные природные явления. Темные многоуровневые тучи — это признак того, что приближается неблагоприятное природное явление, возможны гроза и усиление ветра. Необходимо отложить все планы, дела, собраться и заблаговременно уйти в безопасное место. Не стоит ждать до последнего, авось пройдет, ведь самое ценное — человеческая жизнь.
Если вы находитесь на пляже, рассказывают в МЧС, самые опасные места — под деревьями или рядом с ними, возле линии электропередач, под рекламными щитами. Мусорка, крыши строений, беседок — все это во время сильного ветра может быть снесено и упасть на вас. Выбирайте открытые места, в радиусе которых нет всего того, что может нанести вам увечья. А вот в воду заходить нельзя. Во время урагана, усиления ветра, непогоды возможны грозы. Если молния ударит в воду, от электричества будет не спастись.
Спрятаться в автомобиле тоже не всегда хороший выход. Да, вы будете полностью защищены от удара молнии. Но при этом упавшее из-за ураганного ветра дерево или рекламный щит может нанести увечья вам и всем тем, кто находится в авто.
Самое безопасное место — дома, как ни крути. Закройте окна и оставайтесь внутри, и вам ничего не будет угрожать, уверяют в МЧС. Последствия урагана показали, что даже в тех строениях, где были повреждены крыши, люди остались живы и невредимы.
— Если вы находитесь в населенном пункте, городе, немедленно отложите все дела и планы и направляйтесь в капитальное строение. Это может быть аптека, любое общественное здание, торговое сооружение и так далее. В городе всегда есть где спрятаться. Вам не откажут в общественном здании, да и в жилом — люди прекрасно видят, что на улице ураган и сильный ветер, можно пострадать. Вас впустят, просто нужно об этом попросить.
Те, кого гроза застала в открытой местности, могут посчитать время от вспышки молнии до грома. При разнице около 3 секунд грозовой фронт находится на расстоянии примерно в километр. Если время сокращается, это повод задуматься о своей безопасности.
— Как известно, молния бьет в самую высокую точку. На открытой местности этой точкой можете стать именно вы. Если грозовой фронт прямо над вами, необходимо выключить мобильный телефон и занять как можно более низкую позицию — либо прилечь, либо уйти в какую-то яму, овраг и так далее, чтобы молния вас не задела.