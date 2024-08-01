Когда от грозы можно прятаться в авто? В МЧС рассказали, как выжить в ураган

Если вы находитесь на пляже, рассказывают в МЧС, самые опасные места — под деревьями или рядом с ними, возле линии электропередач, под рекламными щитами. Мусорка, крыши строений, беседок — все это во время сильного ветра может быть снесено и упасть на вас. Выбирайте открытые места, в радиусе которых нет всего того, что может нанести вам увечья. А вот в воду заходить нельзя. Во время урагана, усиления ветра, непогоды возможны грозы. Если молния ударит в воду, от электричества будет не спастись.