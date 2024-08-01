Прокуратура разбирается в причинах затопления подземной парковки в Иркутске

Ранее в соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что во дворе многоквартирного дома по улице Касьянова в 4 подземных паркингах после дождей в паркинге скапливается вода, которая при этом значительно поднимается. По предварительным данным, в результате подъёма воды повреждены оказались около 20 автомобилей. Отдалённые последствия воздействия влаги для этих и других машин предположить сложно.