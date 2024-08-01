Прокуратура разбирается в причинах затопления подземной парковки в Иркутске

Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту подтопления подземной парковки и подвальных помещений в Свердловском районе Иркутска.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, в ходе проверки сотрудники надзорного ведомства дадут оценку исполнению законодательства о содержании общего имущества многоквартирных домов, а также об эксплуатации инженерных коммуникаций. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что во дворе многоквартирного дома по улице Касьянова в 4 подземных паркингах после дождей в паркинге скапливается вода, которая при этом значительно поднимается. По предварительным данным, в результате подъёма воды повреждены оказались около 20 автомобилей. Отдалённые последствия воздействия влаги для этих и других машин предположить сложно.