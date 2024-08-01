Омский «Авангард» устроит корпоратив без болельщиков за 5 миллионов рублей

Главной целью мероприятия называется «создание атмосферы общего праздника и единения самых разных подразделений Клуба» с продвижением семейных ценностей, а также обеспечение необходимого эмоционального заряда перед стартом сезона.
Судя по всему, клуб готов оплатить «зарядку» лишь себе. В списке участников заявлены лишь сотрудники клуба (до 600 человек) и члены их семей (до 400 человек). Болельщики, или даже самые преданные фанаты «Авангард» в открытых данных не заявлены. Хотя не исключено, что для поклонников организуют отдельную встречу с хоккеистами, а в день корпоратива позволят им постоять у входа.
В заявленных требованиях организатора ориентируют на формат VKFest с отдельными локациями для детей от 6 до 16 лет, для взрослых предлагается организовать в том числе лектории, мастер-классы, спортивно-игровые развлечения. В стоимость входят услуги по организации питания, оформления пространства парка на Королева с задействованным звуковым, световым и телекоммуникационным оборудованием, а также найм хостес, аниматоров, диджеев и иного сопровождающего мероприятие персонала.
Отмечается, что мероприятие состоится 18 августа 2024 года. За реализацию концепции клуб готов заплатить до 5 миллионов рублей.