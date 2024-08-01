Омский «Авангард» устроит корпоратив без болельщиков за 5 миллионов рублей

Судя по всему, клуб готов оплатить «зарядку» лишь себе. В списке участников заявлены лишь сотрудники клуба (до 600 человек) и члены их семей (до 400 человек). Болельщики, или даже самые преданные фанаты «Авангард» в открытых данных не заявлены. Хотя не исключено, что для поклонников организуют отдельную встречу с хоккеистами, а в день корпоратива позволят им постоять у входа.