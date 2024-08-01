В центре Екатеринбурга перекроют дороги из-за Дня ВДВ

В эту пятницу в Екатеринбурге ожидается перекрытие дорог на время мероприятий празднования 94-й годовщины Воздушно-десантных войск России. Завтра, 2 августа, в столице Урала в честь Дня ВДВ состоится праздничное шествие по проезжей части. Оно начнется в 9:30 от Площади Труда в центре города и пройдет до Площади Советской армии к мемориалу «Черный тюльпан».