В центре Екатеринбурга перекроют дороги из-за Дня ВДВ

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, в связи с этим будет ограничено движение транспорта с 9.30 до 10.30 по улицам:
- проспект Ленина — от ул. 8 Марта до ул. Луначарского;
- ул. Луначарского — от проспекта Ленина до ул. Первомайская.
«Госавтоинспекция призывает екатеринбуржцев и гостей города быть внимательными и продумывать свой маршрут движения заранее», — добавили в ведомстве.
Напомним, в 2023 году свердловский Роспотребнадзор в День ВДВ заявил об опасности купания в фонтанах.