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В центре Екатеринбурга перекроют дороги из-за Дня ВДВ

В эту пятницу в Екатеринбурге ожидается перекрытие дорог на время мероприятий празднования 94-й годовщины Воздушно-десантных войск России. Завтра, 2 августа, в столице Урала в честь Дня ВДВ состоится праздничное шествие по проезжей части. Оно начнется в 9:30 от Площади Труда в центре города и пройдет до Площади Советской армии к мемориалу «Черный тюльпан».

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, в связи с этим будет ограничено движение транспорта с 9.30 до 10.30 по улицам:

  • проспект Ленина — от ул. 8 Марта до ул. Луначарского;
  • ул. Луначарского — от проспекта Ленина до ул. Первомайская.

«Госавтоинспекция призывает екатеринбуржцев и гостей города быть внимательными и продумывать свой маршрут движения заранее», — добавили в ведомстве.

Напомним, в 2023 году свердловский Роспотребнадзор в День ВДВ заявил об опасности купания в фонтанах.

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