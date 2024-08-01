В пяти районах Новосибирска ограничат движение транспорта из-за ремонта

В Калининском, Октябрьском, Кировском, Дзержинском и Ленинском районах Новосибирска вводятся временные ограничения движения транспорта в связи с проведением ремонтных работ ресурсоснабжающими компаниями.
В Калининском районе до 3 августа на 3 метра сужается проезжая часть улицы Кочубея в районе жилого дома № 1 из-за работ МУП «Горводоканал».
В Октябрьском районе до 9 августа на 1 метр сужается проезжая часть улицы Выборной в районе здания № 142/3, к. 2. Кроме того, с 31 июля по 30 августа будет ограничено движение на улице Большевистской в районе здания № 12, а также до 12 августа закроется проезжая часть улицы Бориса Богаткова в районе здания № 86, к. 3 на улице Кирова.
В Кировском районе с 31 июля по 15 сентября будет ограничено движение на улице Немировича-Данченко на участке от здания № 104 до здания № 118, а также на улице Сибиряков-Гвардейцев в районе здания № с53б. Прекращение движения также ожидается на внутриквартальных проездах, примыкающих к улице Сибиряков-Гвардейцев в районе здания № 51/1.
В Дзержинском районе временные ограничения будут действовать с 31 июля по 15 сентября на проспекте Дзержинского в районе здания № 6а и на улице Красина от здания № 1а на проспекте Дзержинского до здания № 62. С 31 июля по 15 октября закроется движение на улице Промышленной от здания № 4 до здания № 28.
В Ленинском районе движение будет прекращено с 31 июля по 30 августа на улице Невельского в районе здания № 1/1 и с 1 августа по 15 сентября на улице Дюканова в районе здания № 16.
Перекрытия связаны с проведением работ на теплотрассах «НТСК». Водителей просят учитывать изменения и планировать свои маршруты заранее.