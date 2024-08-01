В пяти районах Новосибирска ограничат движение транспорта из-за ремонта

В Октябрьском районе до 9 августа на 1 метр сужается проезжая часть улицы Выборной в районе здания № 142/3, к. 2. Кроме того, с 31 июля по 30 августа будет ограничено движение на улице Большевистской в районе здания № 12, а также до 12 августа закроется проезжая часть улицы Бориса Богаткова в районе здания № 86, к. 3 на улице Кирова.