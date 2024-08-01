Главные новости 1 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 1 августа 2024 года.
Зеленский допустил референдум по передаче территорий России
Зеленский допустил референдум на Украине по передаче территорий России, заявив, что такое решение должно приниматься всем населением. Он также отметил, что это станет в каком-то смысле «победой» для Москвы.
Глава «Военторга» задержан по делу о хищениях при исполнении госконтрактов
МВД возбудило дело о хищении в особо крупном размере при выполнении госконтрактов для нужд Минобороны. Задержаны глава АО «Военторг» и бенефициар подконтрольных организаций, их имена не названы.
Польша начала операцию на границе с Белоруссией
Польша начала операцию «Безопасное Подлясье» на границе с Белоруссией с дополнительной армией и техникой. Ответственность возложена на 18-ю механизированную дивизию. С 1 августа стартует операция «Воздушная заря» для усиления ПВО на восточной границе.
СМИ: пилоты ВСУ совершили первые боевые вылеты на F-16
Украинские пилоты совершили первые боевые вылеты на F-16 для ПВО, пишет Telegraph. Первая партия американских истребителей, переданных НАТО, прибыла на Украину, сообщили источники Bloomberg.
Токио хочет возобновить поездки японцев на Курилы
Правительство Японии продолжит добиваться возобновления поездок на южную часть Курильских островов для посещения захоронений предков, заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Вопрос остаётся одним из приоритетных для Японии.