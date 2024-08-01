Губернатор Махонин потребовал найти и наказать по закону пермских вандалов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин потребовал найти вандалов, орудующих в регионе, и наказать их по закону.
Об этом глава региона сообщил на заседании правительства Пермского края, которое прошло утром 1 августа. По словам Махонина, в регионе участились случаи вандализма со стороны жителей.
«Набережным мы уделяем серьёзное внимание. Уже было реализовано несколько спешных проектов, включая набережную Закамска и набережную Ленинского района. Не могу не сказать о последних вопиющих случаях вандализма. Люди, к сожалению, не дружащие с головой, камнями и локтями бьют витрины. Я прошу этих героев предъявлять народу и наказывать полным рублём. Если есть административная или уголовная ответственность, то преследовать по закону», — поделился губернатор Пермского края на заседании правительства.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о розыске вандала, который повредил памятник в центре Перми на Комсомольском проспекте. Неизвестный мужчина оторвал спинку скамейки памятника «Кошка на батарее». Кадры с моментом преступления попали на камеры видеонаблюдения. Полиция продолжает разыскивать злоумышленника.