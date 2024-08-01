Губернатор Махонин потребовал найти и наказать по закону пермских вандалов

«Набережным мы уделяем серьёзное внимание. Уже было реализовано несколько спешных проектов, включая набережную Закамска и набережную Ленинского района. Не могу не сказать о последних вопиющих случаях вандализма. Люди, к сожалению, не дружащие с головой, камнями и локтями бьют витрины. Я прошу этих героев предъявлять народу и наказывать полным рублём. Если есть административная или уголовная ответственность, то преследовать по закону», — поделился губернатор Пермского края на заседании правительства.