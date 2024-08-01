Как в Новосибирске изменились цены на овощи

В целом по стране стоимость овощного блюда обойдется в 353,8 рубля, что на десять процентов дороже, чем в июне 2023 года. Так называемый «индекс окрошки» подсчитали в Сибирском ГУ Банка России, основываясь на данных Росстата .

— Цена на самый дорогой ингредиент — вареную колбасу — за год выросла на 7,1 процента, — уточняет Евгений Хацкевич. — Во-первых, подорожало мясо — фермерам приходилось больше тратить на импортные корма и вакцины для животных. Во-вторых, у переработчиков выросли затраты на обслуживание оборудования, а также на зарплату работникам.

Значительно выросли за год цены на яйца, а заметнее всего подорожал картофель. Из-за низкого урожая его запасы уменьшались быстрее, чем годом ранее, а поставки из-за рубежа стали обходиться дороже, отмечают эксперты. По данным Новосибирскстата, в июне этого цена на картофель по сравнению с аналогичным периодом 2023-го увеличилась на 75 процентов (для сравнения: моркови и лука — на семь-восемь процентов).

Огурцы стоят дешевле, чем год назад. Аналитики объясняют это тем, что в новосибирских тепличных хозяйствах вырастили овощей больше, к тому же в Новосибирск активно поставляют овощи из Средней Азии. А сейчас уже и дачные подоспели. Впрочем, в одной из федеральных торговых сетей можно встретить один килограмм огурцов по цене за 200 рублей, тогда как в уличных лавках — от 69−80 рублей за килограмм.

— С одной стороны, у переработчиков молока росли затраты на логистику и упаковку. С другой — «кисломолочки» стали производить в регионе больше. Например, в марте этого года под Новосибирском открылся крупный молокозавод. Кроме того, из соседних регионов тоже завозили больше продукции, — отметил Евгений Хацкевич.

Однако если оторваться от официальных данных, то хозяйки наверняка скажут, что окрошка уже не так доступна, как ранее. В магазине готовый набор стоит в среднем 650−790 рублей за килограмм, порция в ресторане — от 290 рублей. Конечно, если делать ее самим, она обойдется дешевле, так как укроп, лук, огурцы — со своего огорода. А вот картофель на дачных участках еще не созрел, в уличных торговых продовольственных лавках молодой картофель из Средней Азии продают по 68 рублей, тогда как в прошлом году цена на картофель была на уровне 35−38 рублей. Но и это временное явление, предполагают продавцы, — пока не пошел новый урожай.