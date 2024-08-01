Как в Новосибирске изменились цены на овощи

При этом годовой рост цен на продукты в регионе был существенно выше — 11,3 процента.
В целом по стране стоимость овощного блюда обойдется в 353,8 рубля, что на десять процентов дороже, чем в июне 2023 года. Так называемый «индекс окрошки» подсчитали в Сибирском ГУ Банка России, основываясь на данных Росстата.
— В Новосибирской области стоимость набора продуктов для окрошки за год увеличилась менее чем на продовольствие и инфляция в целом, — констатирует начальник экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич.
Как отметили в пресс-службе ведомства, для подсчета индекса был взят самый популярный у сибиряков вариант холодного блюда — с вареной колбасой, свежими огурцами, яйцами, картофелем и зеленью. А вместо кваса учитывался кефир — квас не входит в официальную продовольственную корзину, как и редиска.
— Цена на самый дорогой ингредиент — вареную колбасу — за год выросла на 7,1 процента, — уточняет Евгений Хацкевич. — Во-первых, подорожало мясо — фермерам приходилось больше тратить на импортные корма и вакцины для животных. Во-вторых, у переработчиков выросли затраты на обслуживание оборудования, а также на зарплату работникам.
Значительно выросли за год цены на яйца, а заметнее всего подорожал картофель. Из-за низкого урожая его запасы уменьшались быстрее, чем годом ранее, а поставки из-за рубежа стали обходиться дороже, отмечают эксперты. По данным Новосибирскстата, в июне этого цена на картофель по сравнению с аналогичным периодом 2023-го увеличилась на 75 процентов (для сравнения: моркови и лука — на семь-восемь процентов).
Огурцы стоят дешевле, чем год назад. Аналитики объясняют это тем, что в новосибирских тепличных хозяйствах вырастили овощей больше, к тому же в Новосибирск активно поставляют овощи из Средней Азии. А сейчас уже и дачные подоспели. Впрочем, в одной из федеральных торговых сетей можно встретить один килограмм огурцов по цене за 200 рублей, тогда как в уличных лавках — от 69−80 рублей за килограмм.
Цена на кисломолочную продукцию, куда входит и кефир, за год практически не изменилась.
— С одной стороны, у переработчиков молока росли затраты на логистику и упаковку. С другой — «кисломолочки» стали производить в регионе больше. Например, в марте этого года под Новосибирском открылся крупный молокозавод. Кроме того, из соседних регионов тоже завозили больше продукции, — отметил Евгений Хацкевич.
Представитель федеральной торговой сети в Новосибирске отметил, что проблем с поставками овощей в супермаркеты не наблюдается: «У производителей в различных отраслях пищевой промышленности продолжили расти расходы на оплату труда, упаковку и транспортировку. Предприятия переносили их в стоимость товаров. Поэтому в июне колбасные изделия, сметана, творог, подсолнечное масло подорожали сильнее, чем в мае, а годовое снижение цен на макароны сменилось ростом».
В Новосибирск везут арбузы из Казахстана и Дагестана, дыни сорта «Колхозница» из Киргизии, «Торпеда» из Узбекистана — ими заполнены уличные торговые лавки и ярмарки, а также продовольственные магазины Новосибирска. «Никакого дефицита арбузов и дынь нет. Всего хватает. Узбекские дыни уже отходят, киргизские завозят», — поделились торговцы на оживленной улице Октябрьского района города. То, что товар в наличии, подтвердили и в одной из федеральных торговых сетей, заметив, что астраханские арбузы — редкие гостьи в Сибири, в основном бахчевые культуры поставляют из Средней Азии.
Как рассказали корреспонденту «РГ» владельцы лавки «Фрукты, овощи», Хилокский рынок в Ленинском районе Новосибирска (один из самых крупных плодовоовощных рынков Сибири) буквально завален арбузами и дынями, машины стоят на обочине, их не успевают разгружать.
Весной в Новосибирске стали появляться арбузы из Ирана, но цена на них кусалась — 100 рублей за килограмм. В разгар лета среднеазиатскую сочную ягоду продают по 39−47 рублей, дыни — по 80−110 ₽-лей за килограмм.
Комментарий
Денис Субботин, председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской области:
— Проблема есть, катастрофы нет. Цены на овощи и картофель если и повышаются, то плавно, с колебаниями, которые носят, во-первых, сезонный характер, во-вторых, зависят от урожайности и, в-третьих, зависят от инфляции. Вообще цены на основные виды продуктов, тем более закупочные цены на сельхозсырье, растут не так сильно, как, например, на ГСМ или технику, из-за чего крестьяне страдают, им сложно развиваться, хотя меры поддержки аграрной отрасли достаточно ощутимые. Кроме того, ведется постоянная работа с торговыми сетями, чтобы наценки на основные виды социально значимых продуктов были минимальными, проводятся социальные сельхозярмарки и так далее. Для овощеводов же в идеале лучшей поддержкой стали бы прямые дотации — продал в местные сети килограмм картошки, получил столько-то рублей. Но надо понимать, что для бюджета это будут огромные деньги.