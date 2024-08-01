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В домах москвичей бесплатно заменили более 160 тысяч электросчетчиков с начала года

Жителей заранее предупреждают о дате проведения работ: соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле домов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Более 160 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах столицы с начала года. В третьем и четвертом кварталах запланирована установка еще 160 тысяч новых приборов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к Мосэнергосбыту. Специалисты демонтируют вышедшие из строя счетчики, а также счетчики, срок межповерочного периода которых истек.

«Работы по замене приборов проводятся в соответствии с утвержденным графиком. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет», — добавил Петр Бирюков.

Жителей заранее предупреждают о дате проведения работ: соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле домов.

С графиком можно ознакомиться на официальном сайте Мосэнергосбыта в разделе «Услуги для физических лиц», в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании.

ЖКХ