В домах москвичей бесплатно заменили более 160 тысяч электросчетчиков с начала года

Более 160 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах столицы с начала года. В третьем и четвертом кварталах запланирована установка еще 160 тысяч новых приборов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.