Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде по всей Пролетарской официально запустили двустороннее движение

Изменения коснулись отрезка от Озерова до Баранова.

Источник: Клопс

В Калининграде по всей улице Пролетарской запущено двустороннее движение. Официально изменения начали действовать в четверг, 1 августа, в 9:30 сообщает корреспондент «Клопс».

Новая схема касается участка от Озерова до Баранова. Теперь машины могут ездить по нему в обе стороны. Рабочие сняли запрещающие знаки, включили светофор.

Повернуть можно с Тельмана отдельным левым поворотом и с Озерова — правым.

Следующее изменение, которое планируют провести власти города, — двустороннее движение по улице Азовской (до Горького).