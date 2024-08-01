В Калининграде по всей Пролетарской официально запустили двустороннее движение

В Калининграде по всей улице Пролетарской запущено двустороннее движение. Официально изменения начали действовать в четверг, 1 августа, в 9:30 сообщает корреспондент «Клопс».
Новая схема касается участка от Озерова до Баранова. Теперь машины могут ездить по нему в обе стороны. Рабочие сняли запрещающие знаки, включили светофор.
Повернуть можно с Тельмана отдельным левым поворотом и с Озерова — правым.
Следующее изменение, которое планируют провести власти города, — двустороннее движение по улице Азовской (до Горького).