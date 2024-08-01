Звезда «Очень странных дел» рассказал, что слушает метал, чтобы вжиться в роль Векны

Актер Джейми Кэмпбелл Бауэр, сыгравший злодея Векну в сериале «Очень странные дела» (2016-…), рассказал, что слушает метал, чтобы вжиться в роль. Среди его фаворитов — группы Frayle и Darkher, исполняющие мрачные медленные композиции.
Музыку своих кумиров актер назвал «заземляющей».
«Вчера я слушал много Frayle, чтобы вжиться в образ. Мне они полюбились, — поделился Джейми в беседе с Metal Hammer. — Это любопытно, потому что в прошлом сезоне я слушал много блэк-метала, Revenge и всяких космических Sunn O))). В этот раз я склонялся к фолк-музыке, потому подумал: “Интересно, существует ли мир, в котором эти вещи сочетаются”. Именно так я открыл для себя Darkher».
Актер добавил, что иногда ему все же нужно слушать «самый быстрый и громкий» дэт-метал, как прежде.
Премьера пятого сезона «Очень странных дел» ожидается в 2025 году.
В апреле Джейми основал собственную дэткор-группу BloodMagic вместе с барабанщиком Кайлом Адамсом. Музыканты выпустили дебютный сингл и клип Death / Rebirth.