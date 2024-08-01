Звезда «Очень странных дел» рассказал, что слушает метал, чтобы вжиться в роль Векны

«Вчера я слушал много Frayle, чтобы вжиться в образ. Мне они полюбились, — поделился Джейми в беседе с Metal Hammer. — Это любопытно, потому что в прошлом сезоне я слушал много блэк-метала, Revenge и всяких космических Sunn O))). В этот раз я склонялся к фолк-музыке, потому подумал: “Интересно, существует ли мир, в котором эти вещи сочетаются”. Именно так я открыл для себя Darkher».