Больше 900 тысяч недоплатил бизнесмен сотруднику из Хабаровского края

«Гражданин обратился в суд, который обязал бизнесмена выплатить зарплату, но добровольно судебное решение он не исполнил. Тогда на защиту прав и законных интересов работника встали сотрудники отделения судебных приставов по Амурскому району ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области», — сообщили в пресс-службе ведомства.