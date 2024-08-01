Больше 900 тысяч недоплатил бизнесмен сотруднику из Хабаровского края

Недобросовестный работодатель выплатил своему сотруднику больше 900 тысяч рублей заработной платы. Это сумма, которую он задолжал работнику. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Добиться справедливости помогли приставы. Только после их вмешательства мужчине поступили положенные деньги. Работал он специалистом по экономической безопасности. Зарплату платили, но частями. Долг составил 905 тысяч рублей.
«Гражданин обратился в суд, который обязал бизнесмена выплатить зарплату, но добровольно судебное решение он не исполнил. Тогда на защиту прав и законных интересов работника встали сотрудники отделения судебных приставов по Амурскому району ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Должнику вручили постановление о заведение исполнительного производства, но и тогда он стал его игнорировать. Предпринимателю запретили покидать страну. Это помогло, и бизнесмен погасил долг.