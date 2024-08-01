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Взрыв уничтожил подъезд пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Онлайн

В Нижнем Тагиле произошел взрыв в жилом доме, обрушился один из подъездов. Сообщается, что причиной взрыва стал газ. По предварительным данным, никто из находившихся в доме людей покинуть свои квартиры не успел. В результате обрушения есть пострадавшие. Mash пишет о погибших. Под завалами могут находиться люди. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

11:15.

11:14 Предварительно, взрыв произошел на первом этаже — Mash.

11:11 Количество пострадавших увеличилось до шести — Mash.

11:10 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выехал на место ЧП, сообщила его пресс-служба.

11:07 Полпред УрФО Владимир Якушев поручил оказать необходимую помощь и развернуть пункты временного размещения для пострадавших при обрушении подъезда пятиэтажки в Нижнем Тагиле.

11:02 Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области — МЧС РФ.

11:02 Три человека спасены из-под завалов жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле, сообщили в МЧС.

10:59 Около 15 квартир разрушено при взрыве в жилом доме в Нижнем Тагиле — ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

10:57 ⚡️ Повторное частичное обрушение произошло в доме — ТАСС.

10:57.

10:56 Проводится эвакуация жильцов — МЧС РФ.

10:55 Причина ЧП в Нижнем Тагиле — «хлопок газовоздушной смеси», считают в МЧС РФ.

10:53 Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Нижнем Тагиле — МЧС РФ.

10:51.

10:49 На место обрушения прибывают спасатели — РИА Новости.

10:46 ❗️ Пять человек пострадали при взрыве газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле — ТАСС.

10:42 ❗️ В результате обрушения подъезда есть пострадавшие — ТАСС.

10:41 Обрушение произошло с пятого по первый этаж, сообщает ТАСС.

10:40 ⚡️ Газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле Свердловской области, произошло обрушение подъезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.