Взрыв уничтожил подъезд пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Онлайн

11:15.
11:14 Предварительно, взрыв произошел на первом этаже — Mash.
11:11 Количество пострадавших увеличилось до шести — Mash.
11:10 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выехал на место ЧП, сообщила его пресс-служба.
11:07 Полпред УрФО Владимир Якушев поручил оказать необходимую помощь и развернуть пункты временного размещения для пострадавших при обрушении подъезда пятиэтажки в Нижнем Тагиле.
11:02 Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области — МЧС РФ.
11:02 Три человека спасены из-под завалов жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле, сообщили в МЧС.
10:59 Около 15 квартир разрушено при взрыве в жилом доме в Нижнем Тагиле — ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
10:57 ⚡️ Повторное частичное обрушение произошло в доме — ТАСС.
10:57.
10:56 Проводится эвакуация жильцов — МЧС РФ.
10:55 Причина ЧП в Нижнем Тагиле — «хлопок газовоздушной смеси», считают в МЧС РФ.
10:53 Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Нижнем Тагиле — МЧС РФ.
10:51.
10:49 На место обрушения прибывают спасатели — РИА Новости.
10:46 ❗️ Пять человек пострадали при взрыве газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле — ТАСС.
10:42 ❗️ В результате обрушения подъезда есть пострадавшие — ТАСС.
10:41 Обрушение произошло с пятого по первый этаж, сообщает ТАСС.
10:40 ⚡️ Газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле Свердловской области, произошло обрушение подъезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.