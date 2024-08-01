С пятницы Омскую область накроют затяжные дожди

В субботу, 3 августа, ожидается похолодание до +22… +27 градусов днём и до +13… +18 в ночные часы. Ночью будет гроза, дожди и туман. Порывы ветра усилятся до 15−20 метров в секунду. Такая же погода сохранится и в воскресенье, 4 августа. Температура в ночные часы понизится до +11… +16 градусов. Днём будет не теплее +22… +27.