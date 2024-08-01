На 11 пляжах Самарской области обнаружили проблемы с качеством воды

Выяснилось, что на пляжах 1-й, 2-й и 4-й очереди набережной в Самаре, а также на пляжах, расположенных на спуске улицы Советской Армии и в Загородном парке, качество воды неудовлетворительное. В Тольятти проблемы обнаружены на пляжах «Волжский замок» и «Итальянский пляж». Также несоответствия выявлены на муниципальном пляже «Екатериновка», в микрорайоне Безенчукский, в Отрадном и на пляже в селе Сергиевск.