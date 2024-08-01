В Керчи и Ялте отключат газ: список адресов

«В связи с подключением объектов догазификации в городе Ялта будет приостановлена подача газа населению 6 августа с 8.00 до 16.00», — говорится в сообщении.
Отключение коснется полностью поселка Нагорное и улицы Нагорной в Партените. Повторный пуск газа планируют произвести в тот же день с 16.00 при наличии 100-процентного доступа к газоиспользующему оборудованию.
В тот же день газа не будет и у некоторых абонентов в Керчи.
«Керченское УЭГХ ГУП РК “Крымгазсети” информирует о приостановлении подачи газа 6 августа с 8.00 до 17.00 в связи с производством работ», — предупреждает «Крымгазсети».
Отключение пройдет по адресам: ул. Гайдара, 15, ул. Юных Ленинцев, 17, 21, ул. Маршала Еременко, 36, 38, 39, ул. Горького, 2Б, 2 В, 2 Г, 2Д.