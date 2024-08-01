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Мэр Омска Шелест опроверг необходимость купаться в фонтанах на День ВДВ

Мэр Омска Сергей Шелест накануне Дня воздушно-десантных войск, который будет отмечаться в эту пятницу, 2 августа 2024 года, прокомментировал «традицию» купаться в фонтанах в этот день, отметив, что такой поступок не является признаком силы.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

«Уважаемые братья-десантники, военнослужащие, ветераны ВДВ, завтра мы будем отмечать День Воздушно-десантных войск России. В очередной раз напоминаю, что купание в фонтанах не является признаком силы, мужества и верности присяге. И не забываем, что на наших примерах учатся наши дети. Надеюсь, что, как и в предыдущие годы, десантное братство не подведет, и праздник пройдет без эксцессов», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Напомним, в 2023 и 2022 году Сергей Шелест, который сам служил в ВДВ, также обращался к омичам накануне праздника с просьбой не использовать фонтаны в качестве водоемов и похоже был услышан — праздники проходили без подобных инцидентов.