Мэр Омска Шелест опроверг необходимость купаться в фонтанах на День ВДВ

«Уважаемые братья-десантники, военнослужащие, ветераны ВДВ, завтра мы будем отмечать День Воздушно-десантных войск России. В очередной раз напоминаю, что купание в фонтанах не является признаком силы, мужества и верности присяге. И не забываем, что на наших примерах учатся наши дети. Надеюсь, что, как и в предыдущие годы, десантное братство не подведет, и праздник пройдет без эксцессов», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.