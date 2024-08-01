Эксперт о школьной форме: в деловой ситуации нужно иметь деловой вид

«Единая школьная форма, которая реализована практически уже как проект в учреждениях образования, во-первых, дисциплинирует, во-вторых, позволяет снять вопрос дифференциации семей. Хотя у нас в обществе нет резкого расслоения на различные по материальному благосостоянию слои, но тем не менее до введения единой школьной формы мы наблюдали, что дети пытались именно за счет одежды и внешнего вида самореализоваться и доказать свои личные амбиции. Школьная форма введена в том числе и для того, чтобы решить этот вопрос, но и плюс, конечно, формирование культуры внешнего вида школьника. На мой взгляд, это самый важный и самый принципиальный вопрос, мы приучаем ребенка к тому, что в деловой ситуации нужно иметь деловой вид», — рассказала Валентина Гинчук.