Эксперт о школьной форме: в деловой ситуации нужно иметь деловой вид

«Единая школьная форма, которая реализована практически уже как проект в учреждениях образования, во-первых, дисциплинирует, во-вторых, позволяет снять вопрос дифференциации семей. Хотя у нас в обществе нет резкого расслоения на различные по материальному благосостоянию слои, но тем не менее до введения единой школьной формы мы наблюдали, что дети пытались именно за счет одежды и внешнего вида самореализоваться и доказать свои личные амбиции. Школьная форма введена в том числе и для того, чтобы решить этот вопрос, но и плюс, конечно, формирование культуры внешнего вида школьника. На мой взгляд, это самый важный и самый принципиальный вопрос, мы приучаем ребенка к тому, что в деловой ситуации нужно иметь деловой вид», — рассказала Валентина Гинчук.
Что касается, например, красных волос, то проректор отметила, что каждое учреждение образование имеет свои секреты решения этого вопроса. «Формирования культуры внешнего вида — это одно из направлений воспитательной работы в учреждениях образования. И каждое учреждение образования имеет свои секреты решения. Обращаться внимание на это будет. И мы надеемся на полное взаимопонимание в этом вопросе и на поддержку родителей, которые тоже должны понимать, куда они отправляют своего ребенка. Но подростки, конечно, будут хотеть выделиться, а мы будем им подсказывать другие способы самореализации», — констатировала представитель Академии образования.