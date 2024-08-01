Мужчину из Орла приговорили к штрафу за часы с камерой для наблюдения за собакой

«Мне следователь сказал: “Признавай вину, там 20 тысяч штраф и все нормально будет”, — рассказывает Иван. — Но в чем вина-то? Когда я отказался, ко мне пришел руководитель отдела и стал спрашивать, как же так, где ты это покупал. Я сказал, что просто заказал в интернете. Он посмотрел на подчиненных и говорит: “Вот и все, работайте дальше”.