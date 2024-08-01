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Надеемся, давки осенью не будет: В конце августа в Кишиневе будет курсировать больше троллейбусов, чем раньше

С сентября поток пассажиров увеличится, поэтому муниципалитет сдаст в эксплуатацию сочленённые троллейбусы большой вместимости.

Источник: Комсомольская правда

К осени в столице будет курсировать больше троллейбусов.

В Кишинёв доставят 38 простых и пять сочленённых троллейбусов. Они выйдут на линии до конца августа, пишет ipn.md.

— Троллейбусы находятся в процессе ремонта, технического обслуживания, проверок. Соответственно, они выйдут на линии ближе к концу августа, — сообщил директор Управления электротранспорта Кишинёва Дорин Чёрный.

С сентября поток пассажиров увеличится, поэтому муниципалитет сдаст в эксплуатацию сочленённые троллейбусы большой вместимости.