Надеемся, давки осенью не будет: В конце августа в Кишиневе будет курсировать больше троллейбусов, чем раньше

К осени в столице будет курсировать больше троллейбусов.
В Кишинёв доставят 38 простых и пять сочленённых троллейбусов. Они выйдут на линии до конца августа, пишет ipn.md.
— Троллейбусы находятся в процессе ремонта, технического обслуживания, проверок. Соответственно, они выйдут на линии ближе к концу августа, — сообщил директор Управления электротранспорта Кишинёва Дорин Чёрный.
С сентября поток пассажиров увеличится, поэтому муниципалитет сдаст в эксплуатацию сочленённые троллейбусы большой вместимости.