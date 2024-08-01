«Аэрофлот» заплатит пассажиру около 300 тысяч рублей за задержку рейса

История началась еще в июне прошлого года, когда Владимир приобрел у перевозчика билеты из Екатеринбурга в Стамбул для себя, супруги и троих детей. По прибытии они должны были пересесть на самолет компании «Turkish Airlines» в Барселону, для чего у них в запасе было целых три часа. Однако, прибыв в аэропорт «Кольцово», семья узнала, что рейс «Аэрофлота» задерживается на целых 11 часов по причине позднего прибытия борта. Из-за этого семья не попала на стыковочный борт и потеряла 179 тыс. 941 рубль.