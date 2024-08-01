В Перми с сентября запустят новые муниципальные маршруты автобусов

Администрация Перми объявила конкурс по определению перевозчиков на три новых муниципальных маршрута автобусов по регулируемым тарифам. Они заменят действующие маршрутные такси № 4 т, № 8 т и № 11 т.
Контракты заключат на девять месяцев — сентября 2024 года по май 2025. Электронные торги завершатся 8 августа на портале «Госзакупки».
Согласно техническому заданию, новые муниципальные маршруты № 31, № 66 и № 79 будут выполнять автобусы малого класса вместимостью не менее 18 человек. Один из рейсов должны выполнять автобусы, предназначенные для маломобильных пассажиров.
В Кировском районе начнут курсировать автобусы маршрутов № 66 «Микрорайон Налимиха — улица Светлогорская» и № 79 «Микрорайон Новый Крым — микрорайон Судозавод». Минимальная цена контрактов 6,1 млн и 25,7 млн руб. С вводом новых муниципальных маршрутов прекратит работу маршрутное такси № 8 т.
В Свердловском районе начнут курсировать автобусы маршрута № 31 «Комсомольская площадь — м/р Краснова — м/р Липовая гора». Минимальная стоимость контракта — 11,5 млн руб. Муниципальный маршрут заменит маршрутные такси № 4 т и № 11 т.
В городском департаменте транспорта пояснили, ведомство рассматривает возможность отказаться от формата маршрутного такси осенью 2024 года, когда у действующих маршрутов закончатся свидетельства.
В Перми прекратили движение трамваев на новом участке путей улицы Революции. Трамваи перестали ходить на участке от ул. Куйбышева до ул. Сибирской.