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В Перми приставы арестовали у должника моторную яхту

Пермские судебные приставы по поручению московских коллег арестовали яхту в рамках судебного разбирательства о возмещении ущерба, причиненному минобороны РФ, сообщает краевое ГУ ФССП.

В пресс-службе приставов сообщают, что Одинцовский районный суд принял решение временно запретить ответчику распоряжаться своими активами до рассмотрения гражданского дела. Аресту подверглись как денежные средства и ценные бумаги гражданина, так и его недвижимое имущество, и доли в уставных капиталах юридических лиц.

Так как должник проживал в Перми, большая часть его собственности была аккумулирована в Прикамье, поэтому подмосковные судебные приставы направили поручение о проведении необходимых исполнительных действий по месту нахождения имущества.

В Перми в ходе разыскных мероприятий было установлено местонахождение моторной яхты SUNSEEKER 53 PORTOFINO, на которую был наложен арест, после чего она была передана на хранение должнику, с ограничением права пользования до разрешения судебных споров.