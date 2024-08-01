Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с главой ДНР

— Нам очень интересен опыт Иркутской области в направлениях стратегического планирования, восстановления пострадавших от разрушительного наводнения территорий. Многие наши населенные пункты сейчас восстанавливаются после известных событий. И нам очень важно взаимодействие в рамках решения стоящих сегодня задач, — сказал Денис Пушилин.