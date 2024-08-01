Во время рабочего визита губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. Прежде, чем перейти к главным темам визита глава Приангарья поблагодарил за помощь в установке памятника Героя России Эдуарда Дьяконова. Как сообщает пресс-служба правительства региона Денис Пушилин подчеркнул важность сотрудничества регионов.
— Нам очень интересен опыт Иркутской области в направлениях стратегического планирования, восстановления пострадавших от разрушительного наводнения территорий. Многие наши населенные пункты сейчас восстанавливаются после известных событий. И нам очень важно взаимодействие в рамках решения стоящих сегодня задач, — сказал Денис Пушилин.
На встрече также обсудили реализацию научно-технического развития между образовательными центрами. Звучали предложения о создании единой системы по поддержке малого и среднего бизнеса двух регионов и о присоединении промпредприятий к химическому кластеру. Губернатор Иркутской области пригласил молодежь республики посетить в следующем году форум «Байкал».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что капитальный ремонт в Усть-Кутской районной больнице вышел на финальную стадию. Работы затянулись из-за недобросовестного подрядчика, который не спешил приступать к модернизации объекта здравоохранения.