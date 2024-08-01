В зону платной парковки включат еще две улицы Сочи

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Александр Кулик отметил, что введение платных парковок помогает систематизировать парковку автомобилей на улицах с высоким трафиком и уменьшить количество транспортных заторов, вызванных хаотичной парковкой. Положительные изменения уже наблюдаются на тех улицах, где платные парковки были введены ранее.



Рядом с участками платных парковок установлены специальные информационные щиты и дорожные знаки. Платное парковочное пространство будет функционировать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Тарифы варьируются в зависимости от района:



Центральный район — 100 рублей в час.

Адлерский район — 80 рублей в час.

Хостинский район — 48 рублей в час.



В ночное время, а также в выходные и праздничные дни парковка будет бесплатной. Остановка на период до 15 минут также бесплатна. Транспортные средства, управляемые инвалидами или перевозящие инвалидов, освобождаются от оплаты при наличии соответствующего опознавательного знака и внесении в реестр парковочных разрешений. Также бесплатно пользоваться парковкой могут отдельные льготные категории граждан.



Оплатить парковку можно несколькими способами:



Через личный профиль на сайте.

Через мобильное приложение «RuParking».

С помощью SMS-сообщений любого мобильного оператора.



Оплату необходимо произвести в течение 15 минут после въезда в зону платной парковки. Все способы оплаты предусматривают возможность продления или досрочного прекращения парковочной сессии.



Контроль оплаты осуществляют автомобили с установленным аппаратно-программным комплексом, который автоматически фотографирует припаркованные автомобили и сверяет данные с базой платежей. В случае неуплаты владельцы автомобилей получат штраф в размере 3000 рублей.



Это расширение платного парковочного пространства в Сочи направлено на улучшение транспортной ситуации и упорядочение парковки на улицах города.