Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Александр Кулик отметил, что введение платных парковок помогает систематизировать парковку автомобилей на улицах с высоким трафиком и уменьшить количество транспортных заторов, вызванных хаотичной парковкой. Положительные изменения уже наблюдаются на тех улицах, где платные парковки были введены ранее.
Рядом с участками платных парковок установлены специальные информационные щиты и дорожные знаки. Платное парковочное пространство будет функционировать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Тарифы варьируются в зависимости от района:
Центральный район — 100 рублей в час.
Адлерский район — 80 рублей в час.
Хостинский район — 48 рублей в час.
В ночное время, а также в выходные и праздничные дни парковка будет бесплатной. Остановка на период до 15 минут также бесплатна. Транспортные средства, управляемые инвалидами или перевозящие инвалидов, освобождаются от оплаты при наличии соответствующего опознавательного знака и внесении в реестр парковочных разрешений. Также бесплатно пользоваться парковкой могут отдельные льготные категории граждан.
Оплатить парковку можно несколькими способами:
Через личный профиль на сайте.
Через мобильное приложение «RuParking».
С помощью SMS-сообщений любого мобильного оператора.
Оплату необходимо произвести в течение 15 минут после въезда в зону платной парковки. Все способы оплаты предусматривают возможность продления или досрочного прекращения парковочной сессии.
Контроль оплаты осуществляют автомобили с установленным аппаратно-программным комплексом, который автоматически фотографирует припаркованные автомобили и сверяет данные с базой платежей. В случае неуплаты владельцы автомобилей получат штраф в размере 3000 рублей.
Это расширение платного парковочного пространства в Сочи направлено на улучшение транспортной ситуации и упорядочение парковки на улицах города.
В зону платной парковки включат еще две улицы Сочи
С 5 августа в Сочи начнется новый этап расширения платного парковочного пространства. В этот раз платные парковки появятся на улицах Роз и Воровского в Центральном районе. Работы по нанесению специальной синей разметки и установке дорожных знаков уже завершены. Таким образом, общее число улиц с платной парковкой в Сочи увеличится до 33.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Александр Кулик отметил, что введение платных парковок помогает систематизировать парковку автомобилей на улицах с высоким трафиком и уменьшить количество транспортных заторов, вызванных хаотичной парковкой. Положительные изменения уже наблюдаются на тех улицах, где платные парковки были введены ранее.