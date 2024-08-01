Текслер встретился с пострадавшими от паводка жителями Миасса

Напомним, из-за паводка в Миассе действует режим ЧС в посёлке Динамо и южной части округа. Развёрнуто три пункта временного размещения, ещё семь приведены в готовность. Пока все эвакуированные жители разместились у родственников и знакомых. Как сообщили 1 августа в местной администрации, в настоящее время уровень воды в Иремельском водохранилище постепенно снижается, ситуация на Городском и Поликарповским прудах пока остаётся без изменений. В посёлке Тургояк остаётся перекрытым пешеходный мост на улице Спартака, подтоплены несколько улиц.