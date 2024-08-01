Текслер встретился с пострадавшими от паводка жителями Миасса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 августа работает в Миассе. Глава региона встретился с пострадавшими от паводка жителями, оценил обстановку в подтопленном посёлке Динамо, а также осмотрел Поликарповский пруд, плотину и городскую подстанцию.
Жителям сообщили, что в ближайшее время в Поликарповский пруд придёт очередная партия «большой воды» со стороны Башкирии — порядка 2 млн кубов. Поэтому сегодня и завтра возможен очередной подъём уровня воды.
По словам Алексея Текслера, после того как вода отступит, горожанам окажут всю необходимую помощь, в том числе по ремонту домов. На время, пока территории ещё подтоплены, жителям Миасса предложили отправить детей в оздоровительные лагеря. Также решается вопрос с обеспечением ребят необходимыми вещами — этим вопросом займутся некоммерческие организации и общественники.
Как сообщили в пресс-службе губернатора, на подстанции «Миасс» ситуация стабильна, идёт отсыпка проблемных участков. Подтоплений не наблюдается. Глава региона поручил провести отсыпку дамбы озера Ильмень.
Напомним, из-за паводка в Миассе действует режим ЧС в посёлке Динамо и южной части округа. Развёрнуто три пункта временного размещения, ещё семь приведены в готовность. Пока все эвакуированные жители разместились у родственников и знакомых. Как сообщили 1 августа в местной администрации, в настоящее время уровень воды в Иремельском водохранилище постепенно снижается, ситуация на Городском и Поликарповским прудах пока остаётся без изменений. В посёлке Тургояк остаётся перекрытым пешеходный мост на улице Спартака, подтоплены несколько улиц.