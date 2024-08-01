Крым и часть Краснодарского края показали космонавты с борта МКС

Напомним, космонавты делились кадрами Краснодарского края из космоса в ноябре 2023 года. Тогда на фото и видео попали Новороссийск, Геленджик, Джубга, Криница, Лермонтово, Сочи, Туапсе, «Орленок». Удалось хорошо запечатлеть и Крымский мост.