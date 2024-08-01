Крым и часть Краснодарского края показали космонавты с борта МКС

Российский космонавты часто делятся фотографиями регионов России. Это снимки, сделанные прямо на борту Международной космической станции. На этот раз космонавт Олег Артемьев поделился кадром, на котором полностью запечатлен Крым.
«Продолжаем изучать нашу прекрасную планету из космоса. На фото по вашим многочисленным просьбам Крым!» — написал космонавт в своем telegram-канале.
Вместе с полуостровом в объектив попал и кусочек Краснодарского края. На снимке полностью запечатлено Азовское море и частично — Черноморское побережье.
Вместе с тем удалось заснять очертания нескольких районов, ближайших к Крымскому мосту, — Темрюкского и Славянского. В объектив попала Анапа, часть Новороссийска, а на Азовском побережье — Приморско-Ахтарск.
Напомним, космонавты делились кадрами Краснодарского края из космоса в ноябре 2023 года. Тогда на фото и видео попали Новороссийск, Геленджик, Джубга, Криница, Лермонтово, Сочи, Туапсе, «Орленок». Удалось хорошо запечатлеть и Крымский мост.
В настоящее время на Международной космической станции продолжается полет российских участников 71-й длительной экспедиции. В космосе находятся Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин.
«Космонавты с борта МКС фотографируют земную поверхность в экологических целях», — рассказали в пресс-службе Роскосмоса о задачах космонавтов, выполненных накануне, 31 июля.