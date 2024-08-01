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Очередную партию индивидуальных аптечек собрали иркутяне для участников СВО

Иркутяне сформировали очередную партию из 45 индивидуальных аптечек для участников специальной военной операции. Их собирали волонтёры благотворительной организации «Золотые руки ангела».

Источник: ТК Город

— Конкретно этой деятельностью занимаемся год. За весь период было отправлено около 600 комплектов. Сумки изготовлены по нашей специальной разработке: удобные и быстро открываются. Их шьют женщины на промышленных машинках в цеху на улице Поленова. Также сами производим перевязочные пакеты и турникеты (ремни для остановки крови), — рассказала руководитель медицинского направления Елена Полубоярова.

В составе аптечки — бинты, жгуты, тактические ножницы, перевязочные и противохимические пакеты, обезболивающие средства и другое. Медикаменты приобретают за счёт добровольных взносов и пожертвований.

— Сперва мы начали производить эвакуационные комплекты, позволяющие выносить раненых с поля боя. Появилось желание оказывать поддержку военнослужащим. Для них это очень важно. Со временем мы обзавелись большим ассортиментом продукции, расширили направления. К волонтерской деятельности присоединились уже более тысячи человек, — прокомментировал руководитель общественной организации Евгений Идрисов.

Волонтёры работают с марта 2022 года. Сейчас они изготавливают тактические носилки, подсумки, эвакуационные стропы, переносные инструменты для траления и разминирования, блиндажные свечи, маскировочные сети, термобелье и другие необходимые вещи для фронта. Также отправляют специальную технику. Всего в зону СВО передано более 200 тонн гуманитарного груза.

Связаться с представителем благотворительной организации «Золотые руки ангела» можно по телефону: 8 (908) 645 82 70. Также о деятельности можно узнать в группе.

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