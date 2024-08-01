Очередную партию индивидуальных аптечек собрали иркутяне для участников СВО

— Конкретно этой деятельностью занимаемся год. За весь период было отправлено около 600 комплектов. Сумки изготовлены по нашей специальной разработке: удобные и быстро открываются. Их шьют женщины на промышленных машинках в цеху на улице Поленова. Также сами производим перевязочные пакеты и турникеты (ремни для остановки крови), — рассказала руководитель медицинского направления Елена Полубоярова.