Очередную партию индивидуальных аптечек собрали иркутяне для участников СВО

— Конкретно этой деятельностью занимаемся год. За весь период было отправлено около 600 комплектов. Сумки изготовлены по нашей специальной разработке: удобные и быстро открываются. Их шьют женщины на промышленных машинках в цеху на улице Поленова. Также сами производим перевязочные пакеты и турникеты (ремни для остановки крови), — рассказала руководитель медицинского направления Елена Полубоярова.
В составе аптечки — бинты, жгуты, тактические ножницы, перевязочные и противохимические пакеты, обезболивающие средства и другое. Медикаменты приобретают за счёт добровольных взносов и пожертвований.
— Сперва мы начали производить эвакуационные комплекты, позволяющие выносить раненых с поля боя. Появилось желание оказывать поддержку военнослужащим. Для них это очень важно. Со временем мы обзавелись большим ассортиментом продукции, расширили направления. К волонтерской деятельности присоединились уже более тысячи человек, — прокомментировал руководитель общественной организации Евгений Идрисов.
Волонтёры работают с марта 2022 года. Сейчас они изготавливают тактические носилки, подсумки, эвакуационные стропы, переносные инструменты для траления и разминирования, блиндажные свечи, маскировочные сети, термобелье и другие необходимые вещи для фронта. Также отправляют специальную технику. Всего в зону СВО передано более 200 тонн гуманитарного груза.
Связаться с представителем благотворительной организации «Золотые руки ангела» можно по телефону: 8 (908) 645 82 70. Также о деятельности можно узнать в группе.