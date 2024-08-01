Набережная Перми станет одной из самых протяжённых в России

Набережная в Перми станет одной из самых протяжённых в России, сообщил министр транспорта Сергей Вешняков на заседании правительства региона.
Как рассказал министр на заседании 1 августа, благоустройство набережной краевой столицы планируют продолжить в 2024 и 2025 годах. Благодаря общей непрерывной продолжительности в 3,5 километра она станет одной из самых протяжённых в России.
Согласно нынешнему плану, территория нового участка у Мотовилихинских заводов будет ограничена естественным берегом Камы и детской железной дороги, постройка которой планируется с 2022 года. На новом участке набережной планируется обустроить условия для пеших прогулок, беговых тренировок, катания на велосипеде и пляжного отдыха.
Идейная концепция новой набережной будет связана с особенностями расположения — находящимися поблизости заводом Шпагина, долиной реки Егошихи и зелёным кольцом. Первый этап работ, направленный на укрепление берега, установку ограждений и насыпку пляжа уже начался. Вторым этапом станет обустройство объектов набережной. На территории планируют создать многофункциональный павильон с кафе, пункты проката и детская площадка. Общая часть благоустроенной территории составит более 26 тысяч квадратных метров.
Как уточнил министр транспорта Пермского края, строительство детской железной дороги также входит в планы благоустройства. Пути от Перми-I до Мотовилихи с остановкой «Набережная» протянется на четыре километра. В Мотовилихе также планируется создать круговое депо, подобное тем, что возводили в XIX веке.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что на заседании правительства региона губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также поднял вопрос вандализма. По словам главы Прикамья, необходимо найти нарушителей и наказать их по закону.