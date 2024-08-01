Набережная Перми станет одной из самых протяжённых в России

Как уточнил министр транспорта Пермского края, строительство детской железной дороги также входит в планы благоустройства. Пути от Перми-I до Мотовилихи с остановкой «Набережная» протянется на четыре километра. В Мотовилихе также планируется создать круговое депо, подобное тем, что возводили в XIX веке.