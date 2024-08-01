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Названа численность населения Казахстана на 1 июля

В Бюро национальной статистики озвучили численность населения Казахстана на 1 июля. Согласно опубликованным данным, на эту дату в Казахстане проживало 20 159 707 человек, передает Tengrinews.kz.

На начало года в Казахстане проживало 20 033 842 человека. Таким образом, за прошедшие полгода количество казахстанцев увеличилось почти на 126 тысяч человек.

В пятерку самых густонаселенных регионов страны входят Алматы (2 258 253 человека), Туркестанская область (2 150 796 человек), Алматинская область (1 545 564 человека), Астана (1 472 027 человек) и Шымкент (1 238 969 человек).

Свыше миллиона человек также проживают в Жамбылской (1 223 670 человек) и Карагандинской (1 134 776 человек).

Большая часть казахстанцев (12 573 637 человек) проживает в городах. Остальные 7 586 070 наших соотечественников являются жителями сельской местности.