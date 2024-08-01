Эколог Любовь Аликина призвала сохранить Байкал

Возьмем в качестве примера проект по созданию федеральных морских круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал», являющийся частью национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Деньги вкладывают в основном частные инвесторы. Новые курорты появятся на двух берегах Байкала — в Иркутской области и Республике Бурятия. Совместно они смогут принять пять миллионов туристов в год. Сейчас на самое глубокое в мире озеро приезжают около 2,3 миллиона путешественников. Но стоит ли зарабатывать деньги на Байкале, не решая десятилетиями существующие проблемы?