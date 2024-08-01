Эколог Любовь Аликина призвала сохранить Байкал

Мнения по этому поводу разные. На мой взгляд, авторы законопроекта, призывая принять поправки в закон о Байкале, ослабить охрану природы и экосистемы озера, прикрываются накопившимися проблемами, но не решают их.
Сегодня мы слышим, что задано направление на развитие внутреннего туризма. Казалось бы, благое дело. Но возникает вопрос: а в чьих интересах это происходит? Здесь необходимо рассуждать логически. В законопроекте сказано о предоставлении в частную собственность земельных участков. Таким образом, берега Байкала перейдут коммерсантам, которые будут использовать эту территорию для извлечения выгоды — построят модульные гостиницы, станут предлагать различные услуги.
Возьмем в качестве примера проект по созданию федеральных морских круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал», являющийся частью национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Деньги вкладывают в основном частные инвесторы. Новые курорты появятся на двух берегах Байкала — в Иркутской области и Республике Бурятия. Совместно они смогут принять пять миллионов туристов в год. Сейчас на самое глубокое в мире озеро приезжают около 2,3 миллиона путешественников. Но стоит ли зарабатывать деньги на Байкале, не решая десятилетиями существующие проблемы?
Нехорошо так поступать с Колодцем планеты. И общественники, и население, выступающие против принятия данного законопроекта, правы, говоря, что важное и самое главное на Байкале — его питьевая вода. Ее сохраняет такой чистой природа, экосистема, еще существующая, но уже претерпевающая негативные изменения по причине человеческого вмешательства.
Берега Байкала перейдут коммерсантам, которые будут использовать эту территорию для извлечения выгоды.
Туризм — это прикрытие. Не каждый любитель отдыхать в теплых краях поедет на Байкал, где суровый резко континентальный климат. Вода — вот зачем сюда стремятся инвесторы. Но отдавать эту ценность в частные руки ни в коем случае нельзя.
Поэтому и идет давление на тех, кто выступает против принятия поправок. Организована травля в мессенджерах, социальных сетях, подаются иски в суды за высказываемое общественниками мнение, на которое каждый из нас имеет полное право, согласно статье 29 Конституции Российской Федерации.
А теперь перешли и в личное поле из публичного. Поступают звонки с оскорблениями и обвинениями. В результате была вынуждена подать заявление в правоохранительные органы, генпрокуратуру РФ, ФСБ, написала обращение президенту России. Надеюсь на положительный результат этой работы.
Но могу сказать одно: нас не запугаешь. «Сражения» в правовом поле продолжаются и в защиту уникальной природы озера Байкал.