«На поездку я еще соберу»: 11-летний школьник пожертвовал бойцам СВО деньги, которые копил на море

— Она рассказала, что они с другом посмотрели видеоролик про Кирилла и прониклись его поступком. И, мол, раз он остался без поездки на море, то приглашают семью отдохнуть у них. Все расходы они бы взяли на себя. Но мы отказались от этого предложения, так как у нас на руках уже были билеты на самолет. Мы все-таки решили съездить на море с сыном, старшей дочерью и моим папой.