«На поездку я еще соберу»: 11-летний школьник пожертвовал бойцам СВО деньги, которые копил на море

«Я так хочу снова побывать на море! Когда мы поедем?» — все спрашивал маму 11-летний Кирилл Беломестнов из Бурятии.
Год назад пятиклассник уже отдыхал на Черноморском побережье, мечтал вернуться снова. А чтобы мечта точно сбылась — сам и начал копить деньги на поездку. Однако, собрав часть суммы, он отказался от отдыха и пожертвовал все сбережения бойцам СВО. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Накопил, зарабатывая на стримах.
— Сын увлекается стримами видеоигр. Простыми словами, ведет онлайн-трансляции прохождения какой-либо игры, дает комментарии. Подписчики отправляют ему за это донаты (денежные пожертвования — прим. Редакции), — рассказывает мама мальчика, 47-летняя Светлана Беломестнова. — Кирилл откладывал заработанные деньги вместе с теми, что я даю ему на карманные расходы. Таким образом, с апреля накопил 20 тысяч рублей.
Светлана работает в войсковой части Улан-Удэ начальником солдатского клуба. Многие ее коллеги-военнослужащие сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Женщина тоже не остается в стороне, занимается волонтерской деятельностью: плетет маскировочные сети, собирает посылки, навещает бойцов в госпиталях.
— Однажды я была на концерте, который организовал фонд «Защитники Отечества». И там я узнала о мальчике, который передал 18 тысяч рублей для бойцов СВО. Он копил их на велосипед. Меня очень тронула эта история. И, когда я приехала домой, рассказала об этом отцу. Мол, смотри, какие дети сейчас растут.
Свидетелем этого разговора стал сын Светланы. Недолго думая, он разбил свою копилку и тоже решил пожертвовать все свои сбережения. Средства направили на закрытие сбора на покупку квадрокоптера.
— Сказал, что на море он еще накопит. Главное — помочь бойцам. Честно говоря, я не ожидала от сына такого поступка. Даже заплакала, — признается сибирячка. — Но я очень рада и горжусь, что он принял такое решение. Мой брат, дядя Кирилла, сейчас находится на СВО. Сын очень ждет его возвращения.
Не дождался отчима с СВО.
Светлана признается, что на решение сына также повлияла гибель ее мужа. С военнослужащим Василием сибирячка познакомилась в госпитале Москвы в 2023 году. Женщина приехала туда как волонтер — решила навестить и подбодрить раненых бойцов.
— Я разговорилась с парнем из села Новая Брянь, который восстанавливался после осколочного ранения в гортань. Мы понравились друг другу с первого взгляда, обменялись номерами телефонами. Когда Василия выписали, он позвонил и предложил прогуляться по столице. Оказалось, что у нас много общего.
На тот момент Светлана находилась в разводе и одна воспитывала двоих детей: 22-летнюю дочь и 10-летнего сына. Признается, что о новых отношениях даже и не задумывалась. Однако судьба свела мужчину и женщину снова. Спустя полгода Василий предложил любимой стать его женой. 1 августа мужчина и женщина зарегистрировали свой брак в Санкт-Петербурге. После этого солдат вновь отправился на службу.
Однако через два месяца Василий погиб. Мужчина закрыл собой гранату и тем самым спас сослуживцев. Бойца посмертно наградили орденом Мужества.
— Мы до сих пор очень сильно переживаем его утрату. Особенно тяжело было первые три месяца после гибели мужа. Я вроде бы понимаю, что Василия уже не вернуть, но все равно жду его. Кирилл тоже сильно успел привязаться к супругу, они были настоящими друзьями. Сейчас о поступке сына пишут многие СМИ, но по ошибке называют Василия его отцом. А Кирилл и не возражает. Говорит: «Отец, значит отец»…
Пригласили на море.
Одной из тех, кто узнал об истории школьника, стала жительница Темрюкского района Краснодарского края. Женщина вдохновилась поступком мальчишки и на днях решила связаться с его семьей.
— Она рассказала, что они с другом посмотрели видеоролик про Кирилла и прониклись его поступком. И, мол, раз он остался без поездки на море, то приглашают семью отдохнуть у них. Все расходы они бы взяли на себя. Но мы отказались от этого предложения, так как у нас на руках уже были билеты на самолет. Мы все-таки решили съездить на море с сыном, старшей дочерью и моим папой.
Сейчас Беломестновы находятся в Сочи: отдыхают на пляже, увлекаются морской рыбалкой и также планируют поездку в Абхазию. Семья надеется, что во время отпуска им удастся встретиться со своими новыми знакомыми.
— Честно говоря, своим поступком Кирилл показал пример для всей семьи. Например, недавно отец передал мне деньги для покупки маскировочных сетей. Мол, внук помогает, а я нет.