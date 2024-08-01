Подземную парковку дома затопило в Свердловском районе Иркутска

Сильный ливень с грозой обрушился на областной центр в ночь на 1 августа. Очевидцы опубликовали в соцсетях подтопления улиц города, пешеходных и проезжих частей. Но больше всех от непогоды досталось жителям одного из домов в Свердловском районе Иркутска. Судя по кадрам, вода затопила подземный паркинг, а вместе с тем и машины.