Подземную парковку дома затопило в Свердловском районе Иркутска

Сильный ливень с грозой обрушился на областной центр в ночь на 1 августа. Очевидцы опубликовали в соцсетях подтопления улиц города, пешеходных и проезжих частей. Но больше всех от непогоды досталось жителям одного из домов в Свердловском районе Иркутска. Судя по кадрам, вода затопила подземный паркинг, а вместе с тем и машины.
— Прокуратура Свердловского района организовала проверку по установленному в ходе мониторинга средств массовой информации сообщению о затоплении подвальных помещений, автопарковки многоквартирного дома, расположенного на улице Касьянова в Иркутске. Будет дана оценка исполнению законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома, а также эксплуатации инженерных коммуникаций, — сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Стоит отметить, что на кадрах очевидцев вода затопила машины почти на половину. По результатам проведенной правоохранителями проверки, если будет необходимость примут меры прокурорского реагирования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Зиминском районе в автоаварии погиб водитель. Молодой человек вылетел на обочину, и машина перевернулась.