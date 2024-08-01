Жители Новосибирской области стали чаще встречать ядовитых змей

Ядовитые змеи стали чаще попадаться на глаза жителям Новосибирской области. Пресмыкающихся встречают не только в лесу, но и на участках жилых домов. Как информируют ГУ МЧС Новосибирской области, при встрече со змеёй нужно замереть и позволить ей уползти. Резкие движения могут быть опасными в таком случае.