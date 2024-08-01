Жители Новосибирской области стали чаще встречать ядовитых змей

Ядовитые змеи стали чаще попадаться на глаза жителям Новосибирской области. Пресмыкающихся встречают не только в лесу, но и на участках жилых домов. Как информируют ГУ МЧС Новосибирской области, при встрече со змеёй нужно замереть и позволить ей уползти. Резкие движения могут быть опасными в таком случае.
— Замрите и дайте змее возможность уползти. При угрозе нападения следует отступить назад и не делать резких движений. Ловить змею запрещено. При укусе нужно сразу обратиться за медицинской помощью, — рекомендуют спасатели.
В паблике «Служба 112 Новосибирской области» сибирякам рассказали, что в области существует всего 2 вида змей: обыкновенная гадюка и обыкновенный уж.
— Уж для человека не опасен. Он шипит и делает выпады, излучает зловонную жидкость, но кусает редко. Тело змеи окрашено ярко-жёлтыми пятнами. У гадюки зигзагообразный рисунок вдоль туловища. Эта змея ядовитая, но её укус редко может быть смертельным. Нападёт, если на неё наступить или сократить безопасную дистанцию.
Рептилии часто прячутся в рухнувших стволах и пнях. В целях безопасности, лучше сначала осмотреть такое место, проверить его на наличие пресмыкающихся, а потом уже приближаться и использовать как сидение.
Ранее КП-Новосибирск писала, что змея укусила жителя Новосибирской области. Рептилия напала на мужчину, когда тот выносил мусор.