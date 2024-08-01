Омичам пообещали очень жаркий и засушливый август

Синоптики Гидрометцентра РФ прогнозируют омичам очень жаркий и засушливый август, который придет на смену дождливому июлю.
По прогнозу синоптиков, количество осадков сократится до 80% — это ниже месячной нормы. Самой жаркой будет первая неделя последнего летнего месяца.
Уже сегодня дневная температура воздуха в Омске составляет +32 градуса. Местами ожидается гроза и кратковременный дождь. Завтра дневная температура воздуха пойдет на спад — до +29 градусов.
В День города дневная температура ожидается в районе + 26 градусов. До конца первой недели августа температура воздуха будет в пределах +20…+25 градусов.