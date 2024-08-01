Белорусский хирург назвал минимальный возраст для пластической операции

Минимальный возраст пациента для проведения пластической операции красоты и реконструктивной хирургии в программе «100 вопросов взрослому» на телеканале «Беларусь 1» назвал завкафедрой пластической хирургии и комбустиологии Белорусского государственного медуниверситета Владимир Подгайский.
По его словам, хирургия красоты или эстетическая хирургия делается после 18−20 лет. Но все зависит от вида операции. Часто женщины прибегают к такой операции после нескольких родов, если надо привести в порядок грудь и живот.
Что касается врожденных дефектов, таких как, например, как расщелины на лице, лопоухость, врожденный недостаток пальцев рук, то в этом случае реконструктивные операции делаются в детском возрасте, желательно еще до школы, отметил Владимир Подгайский.