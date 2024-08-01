Какая погода будет в Перми и Пермском крае в августе 2024: отвечают синоптики

В августе 2024 года в Перми и Пермском крае ожидается умеренно теплая погода с достаточным увлажнением. Жары в последний летний месяц вероятно уже не будет, рассказали синоптики. В ГИС-Центре ПГНИУ опубликовали прогноз погоды на август 2024 в Перми и Пермском крае.
Прогноз погоды на первую декаду августа 2024 в Перми и Пермском крае
По характеру погоды август 2024 года в Перми и Пермском крае может быть похож на август 2013 года. Средняя температура воздуха ожидается на юге региона около нормы, на севере на 1−1,5 градуса теплее. В Перми средняя температура в августе продержится на уровне +16..+17.
Вероятность тридцатиградусной жары в августе 2024 года в Перми и Пермском крае невелика. Количество осадков будет близким к климатической норме или немного больше нее. Однако в северных регионах осадков ожидается меньше нормы.
В первую неделю августа 2024 погоду в Перми и Пермском крае сформирует устойчивая область пониженного давления. При этом температура воздуха ожидается стабильной — от +10 до +15 градусов ночью и от +19 до +23 днем. Каждый день на территории края пройдут ливни с грозами. В сумме они дадут существенное количество осадков.
К концу первой декады августа 2024 в Перми и Пермском крае возможны интенсивные обложные дожди. Всего за этот период выпадет до 20−40 мм осадков. В дневные часы будет прохладная погода. Столбики термометров покажут около +15…+20 градусов. В целом прогнозируется 150−200% от нормы осадков и более.
Прогноз погоды на вторую декаду августа 2024 в Перми и Пермском крае
Согласно долгосрочным прогнозам, во второй декаде августа 2024 в Перми и Пермском крае дожди прекратятся, и в регион снова вернется умеренно теплая погода. Днем температура воздуха поднимется до +25 градусов.
Прогноз погоды на третью декаду августа 2024 в Перми и Пермском крае
В третьей декаде августа 2024 в Перми и Пермском крае прогнозируется в основном антициклональный характер погоды с дефицитом осадков. Температура воздуха будет близка к норме. И лишь на севере Пермского края ожидается на 2 градуса теплее нормы.