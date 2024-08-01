Какая погода будет в Перми и Пермском крае в августе 2024: отвечают синоптики

В первую неделю августа 2024 погоду в Перми и Пермском крае сформирует устойчивая область пониженного давления. При этом температура воздуха ожидается стабильной — от +10 до +15 градусов ночью и от +19 до +23 днем. Каждый день на территории края пройдут ливни с грозами. В сумме они дадут существенное количество осадков.