Денис Мацуев рассказал, кто приедет на фестиваль Звезды на Байкале 2024

Денис Мацуев сядет за рояль, а Владимир Спиваков снова сыграет на скрипке. Фестиваль Звезды на Байкале 2024 по традиции пройдет в Иркутске осенью. В столице Приангарья состоится 25 вечеров с участием известных музыкантов, симфонических оркестров, хоров, ансамблей, дирижеров. Об этом КП-Иркутск сообщил художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев.
По словам народного артиста России Дениса Мацуева, фестиваль будет беспрецедентным по насыщенности, масштабу, количеству звезд и новых имен, по разнообразию программ. Итак, датами проведения Звезд на Байкале 2024 станут дни со 2 по 18 сентября. За это время в областном центре состоится 25 концертных программ — камерных, театральных, сольных, с оркестром, с участием хора.
— Восемь блестящих оркестров примут участие в фестивальных событиях, — написал в своих соцсетях художественный руководитель фестиваля «Звезды на Байкале» Денис Мацуев. — Это будут любимцы иркутской публики Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан и Александр Сладковский, один из любимейших моих коллективов — Российский национальный молодежный симфонический оркестр с Дмитрием Юровским и Иваном Никифорчиным, утонченный Страдивари-ансамбль Мариинского театра под руководством Лоренца Настурика-Гершовичи, необычный ансамбль Questa Musica и Филипп Чижевский.
Также в программе выступления легендарного оркестра «Виртуозы Москвы» с его основателем — Владимиром Спиваковым, знаменитого ансамбля «Солисты Москвы» и его художественного руководителя, солиста и дирижера Юрия Башмета. Порадуют осенью сибиряков и хоровой коллектив Капелла России имени А. А. Юрлова, и местный, но от этого не менее любимый — Губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии, дирижировать которым обещают Алексей Рубин, Иван Никифорчин и Юстус Франц из Германии.
В этом году в рамках фестиваля покажут проект Игоря Костолевского и Юрия Башмета концерт-спектакль «Когда пришла к тебе любовь». Он поставлен по рассказу Юрия Казакова «Голубое и зеленое». Не менее примечательным станут вечера с участием Владимира Спивакова. В этом году — 12 сентября — ему исполнится 80 лет, а 17 и 18 числа он даст концерты в Иркутске. Первый — Концерт для фортепиано с оркестром Альфреда Шнитке в исполнении «Виртуозов Москвы» с участием Дениса Мацуева. Второй — Сонатный вечер, который станет завершением фестиваля. В этот вечер Владимир Спиваков снова сыграет на скрипке.
— Я горжусь тем, что мне удалось убедить маэстро вернуться на сцену в качестве скрипача, — сообщил пианист Денис Мацуев. — Мы сыграем сольный концерт, состоящий из сонаты Иоганнеса Брамса, сонаты Франка и огромного количества произведений на бис, которые мы готовим специально для «Звезд на Байкале» и к которым авторские подводки сделает сам маэстро Спиваков.
Звезды на Байкале 2024 снова представят публике знаменитых музыкантов и певцов. В этот раз поражать, удивлять и дарить яркие эмоции будут пианист из Москвы Николай Луганский, оперная певица Хибла Герзмава, тенор Сергей Скороходов, скрипач Павел Милюков, виолончелисты Александр Рамм и Борис Струлев и другие.
— Я продолжаю многолетнюю традицию — знакомить иркутян с лауреатами взрослых и юношеских международных музыкальных конкурсов, — отмечает Денис Мацуев. — К нам приедут этой осенью лауреаты Конкурса Чайковского скрипач Даниил Коган, пианист Джордж Харлионо из Великобритании, Елена Таросян, Софья Виланд, Равиль Ислямов. И лауреаты прошедшего в Москве летом этого года Grand Piano Competition Кирилл Роговой, Лев Бакиров, Лукас Шиш из Швейцарии, Владимир Рублев, Варвара Заруднева, Елисей Мысин.
Также в Иркутск прибудут скрипачка Стефания Поспехина, пианист Жуи Мин из Китая, пианист Николай Кузнецов, пианист Марсель Тодокаро из Франции. Они — лауреаты международного конкурса «Симфония Ямала», который был проведен впервые в Салехарде.
Продажа билетов на фестиваль Звезды на Байкале 2024 начнется, по данным правительства региона, 2 августа. Основными площадками для проведения музыкальных встреч станут Музыкальный театр Иркутска, Областная филармония и Органный зал.
Концерты в Музыкальном театре пройдут 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17 и 18 сентября, в Иркутской филармонии — 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 числа, в Органном зале — 5 и 7 сентября.
Организаторы отмечают, что возможны некоторые изменения в расписании, но пока предварительная программа выглядит так.