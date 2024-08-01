Денис Мацуев рассказал, кто приедет на фестиваль Звезды на Байкале 2024

В этом году в рамках фестиваля покажут проект Игоря Костолевского и Юрия Башмета концерт-спектакль «Когда пришла к тебе любовь». Он поставлен по рассказу Юрия Казакова «Голубое и зеленое». Не менее примечательным станут вечера с участием Владимира Спивакова. В этом году — 12 сентября — ему исполнится 80 лет, а 17 и 18 числа он даст концерты в Иркутске. Первый — Концерт для фортепиано с оркестром Альфреда Шнитке в исполнении «Виртуозов Москвы» с участием Дениса Мацуева. Второй — Сонатный вечер, который станет завершением фестиваля. В этот вечер Владимир Спиваков снова сыграет на скрипке.