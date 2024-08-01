МЧС провели учения по устранению ЧС в торговом центре Иркутска

1 августа в одном из торговых центров Иркутска прошли учения для работников МЧС. Перед пожарными стояла задача разобраться с предполагаемым пожаром в одном из павильонов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области.
— Цель учений — отработка действий по тушению пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, взаимодействие с персоналом торгового центра и совершенствование профессиональных навыков личного состава противопожарной службы МЧС России, — пояснили в ведомстве.
По легенде, борьбу с пламенем осложняла угроза перекидывания огня на соседние павильоны. Всего в мероприятии приняли участие 75 пожарных и 17 машин техники. Как отметили в управлении, с поставленными задачами и вымышленными трудностями работники МЧС справились.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Свердловском районе Иркутска сильный ночной дождь затопил парковку. Прокуратура организовала проверку по результатам которой будет принято соответствующее решение.