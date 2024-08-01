Стал известен прогноз погоды на первую декаду августа в Новосибирске

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
В первой декаде августа температура воздуха составит +18…+23°C ночью и +28…+33°C днем, что выше нормы. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».
В середине месяца температура ночью упадет до +10…+15°C, а днем будет колебаться от +22 до +27°C. Осадки и грозы предполагаются в основном на Западе области, в Центральной и Восточной частях, а также в городе — без осадков.
В период с 4 по 5 августа ожидаются кратковременные дожди по всей территории области.