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Стал известен прогноз погоды на первую декаду августа в Новосибирске

По прогнозам синоптиков Западно-Сибирского УГМС, последний месяц лета в Новосибирске ожидается теплее нормы на 1−2 градуса.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Сиб.фм

В первой декаде августа температура воздуха составит +18…+23°C ночью и +28…+33°C днем, что выше нормы. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

В середине месяца температура ночью упадет до +10…+15°C, а днем будет колебаться от +22 до +27°C. Осадки и грозы предполагаются в основном на Западе области, в Центральной и Восточной частях, а также в городе — без осадков.

В период с 4 по 5 августа ожидаются кратковременные дожди по всей территории области.