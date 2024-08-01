В пятницу будет переменная облачность. Погода ожидается преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по северо-востоку пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 8−14 градусов, днем — плюс 19−25 градусов, а по югу — до плюс 27 градусов.
До +27°С и кратковременные дожди прогнозируются в Беларуси 2 августа
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/ До плюс 27 градусов и кратковременные дожди прогнозируются в Беларуси 2 августа. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.