До +27°С и кратковременные дожди прогнозируются в Беларуси 2 августа

В пятницу будет переменная облачность. Погода ожидается преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по северо-востоку пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 8−14 градусов, днем — плюс 19−25 градусов, а по югу — до плюс 27 градусов.