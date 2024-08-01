Красная ягода дозрела: в Крыму начали собирать кизил

На территории поселка Лекарственное в Крыму начали собирать кизил. В поселке имеется посадка кустарника площадью 10 гектаров. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Крыма.
Кусты кизила в Лекарственном поливают с помощью капельного орошения. В Крыму выращивают пять видов красной ягоды: Семен, Алеша, Элегантный, Грушевидный, Владимирский.
В предгорном части полуострова кизил часто можно встретить в лесу. Однако без полива его урожайность может сильно отличаться из года в год. Дикий кизил может прожить до 250 лет!
Собирать кизил в Крыму планируют до конца сентября. На рынки полуострова и некоторых регионов России он идет в свежем и сушеном виде.